POL-KLE: Uedem - Tageswohnungseinbruch an der Kettelerstraße

Polizei sucht Zeugen

Uedem (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen am Samstag (29. November 2025) in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein Zweifamilienhaus an der Kettelerstraße in Uedem ein. Nachdem sie eine Terassentür gewaltsam geöffnet hatten, öffneten sie ebenfalls gewaltsam beide Wohnungstüren und durchwühlten dann Schränke in diversen Räumen. Entwendet wurde nach jetzigem Stand Goldschmuck und eine Uhr. Die Kriminalpolizei in Goch ermittelt und sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Feststellungen im Zusammenhang mit dem Einbruch geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

