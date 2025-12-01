PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Tageswohnungseinbruch an der Kettelerstraße
Polizei sucht Zeugen

Uedem (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen am Samstag (29. November 2025) in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein Zweifamilienhaus an der Kettelerstraße in Uedem ein. Nachdem sie eine Terassentür gewaltsam geöffnet hatten, öffneten sie ebenfalls gewaltsam beide Wohnungstüren und durchwühlten dann Schränke in diversen Räumen. Entwendet wurde nach jetzigem Stand Goldschmuck und eine Uhr. Die Kriminalpolizei in Goch ermittelt und sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Feststellungen im Zusammenhang mit dem Einbruch geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:03

    POL-KLE: Geldern - Erneut Diebstähle aus Fahrzeugen / Zeugen gesucht

    Geldern (ots) - In den vergangenen Tagen hat es erneut mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in Geldern gegeben. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (28. November 2025) wurde auf der Edith-Stein-Straße die Scheibe eines Mercedes SLK eingeschlagen. Beute konnten die Täter hier keine machen. In der Nacht von Freitag auf Samstag (29. November 2025) wurde auf der ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:18

    POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Wohnhaus / Fenster beschädigt

    Kevelaer (ots) - Am Freitag (28. November 2025) zwischen 16:30 und 22:35 Uhr sind unbekannte Täter durch ein zuvor beschädigtes Fenster in ein Haus an der Josefstraße eingestiegen. Sie durchsuchten die Zimmer im Erdgeschoss nach Wertgegenständen, bei Anzeigenaufnahme war die genaue Beute noch nicht zu bestimmen. Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs) ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:05

    POL-KLE: Issum - Einbruch in Wohnhaus / Täter flüchten durch Garten

    Issum-Sevelen (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag (28. November 2025) ein Fenster beschädigt, um sich Zutritt zu einem Haus auf der Parkstraße zu verschaffen. Als ein Zeuge gegen 16:00 Uhr vorne die Haustür öffnete, hörte er Geräusche aus dem Inneren des Wohnhauses und sah dann, wie zwei Männer hinten durch die Küche nach draußen in den Garten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren