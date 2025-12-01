Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Wohnhaus

Täter flüchten durch Garten

Issum-Sevelen (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag (28. November 2025) ein Fenster beschädigt, um sich Zutritt zu einem Haus auf der Parkstraße zu verschaffen. Als ein Zeuge gegen 16:00 Uhr vorne die Haustür öffnete, hörte er Geräusche aus dem Inneren des Wohnhauses und sah dann, wie zwei Männer hinten durch die Küche nach draußen in den Garten flüchteten. Die Unbekannten liefen in Richtung Dorfstraße davon. Zuvor hatten die Täter offensichtlich die Räumlichkeiten im Haus nach Diebesgut durchsucht, genaue Angaben zur Beute waren noch nicht möglich. Die Männer waren laut des Zeugen beide schwarz gekleidet, einer war etwa 1,60m groß und von kräftiger Statur, der andere etwa 1,90m groß und mit schmaler Figur. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell