Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Erster Polizeihauptkommissar Thomas Jäger im Ruhestand

Leiter der Polizeiwache Geldern in Kleve feierlich verabschiedet

Bild-Infos

Download

Kreis Kleve (ots)

Am Freitag (28. November 2025) wurde der Leiter der Polizeiwache Geldern, Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Thomas Jäger, in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Landrat Christoph Gerwers, der Leiter der Kreispolizeibehörde Kleve, nahm den offiziellen Akt der Verabschiedung vor. Vorher skizzierte Thomas Jäger seinen dienstlichen Werdegang. Der gebürtigen Moerser, der schon seit vielen Jahren in Goch lebt, wurde 1980 in den Polizeidienst eingestellt. Er verrichtete nach der Ausbildung in Münster erst beim Polizeipräsidium Duisburg seinen Dienst, dort in der Einsatzhundertschaft und in Rheinhausen. Nach dem Studium und dem Aufstieg in den Gehobenen Dienst wurde er nach Kempen im Kreis Viersen versetzt, bis er 1996 in den Kreis Kleve kam. Seine dienstliche Heimat war hier, trotz einiger anderer Verwendungen im Kreis, zum größten Teil der Südkreis mit der Wache in Geldern. Zunächst als Wachdienstführer, später als Dienstgruppenleiter und Leiter des Bezirksdienstes in Geldern wurde er 2016 Leiter der Polizeiwache in Kevelaer. Noch ein kurzer Wechsel zum Verkehrsdienst in der Direktion Verkehr, den er von 2019 bis Ende 2020 führte, dann ging für "T.J.", wie er allgemein genannt wurde, ab dem 01.12.2020 ein großer Wunsch in Erfüllung, er durfte "seine" Wache, die Polizeiwache Geldern, leiten. Er erfreute sich dabei auch als polizeilicher Regionalbeauftragter für den Wachbereich großer Beliebtheit bei den Vertretern anderer Behörden, mit denen er dienstlich zu tun hatte. Deshalb ließ es sich auch der Bürgermeister der Stadt Geldern, Sven Kaiser, nicht nehmen, Thomas Jäger, zu dessen großer Überraschung und Freude, persönlich zu verabschieden. EPHK Jäger war bekannt für seine große Sachlichkeit und hohe Motivation, mit der er Probleme anpackte. Dabei ließ er jedoch nie seinen Humor außen vor, wenn es angebracht war, und der eine oder andere bekam auch seine trockenen Scherze zu spüren, gerade im Kollegenkreis. Er genoss und genießt bei den ihm nachgeordneten Mitarbeitern ein großes Ansehen, fachlich wie menschlich, und wird fehlen. Dies wurde auch heute bei der Verabschiedung in Kleve deutlich, bei der ihm zum Empfang "ein großer Bahnhof" mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus allen vier Direktionen der Kreispolizeibehörde zuteil wurde und auch "feuchte Augen" nicht fehlten. Die Polizei im Kreis Kleve wünscht Thomas Jäger alles Gute im Ruhestand! (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell