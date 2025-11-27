Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Polizei sucht nach Unfallflucht grauen VW Lupo

Fahrzeug in Krefeld entwendet

Kevelaer (ots)

Am Samstag (22. November 2025) kam es gegen 09:30 Uhr in Kevelaer-Winnekendonk an der Xantener Straße zu einem Auffahrunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Fahrer eines Opels hatte in Höhe der Husenstraße anhalten müssen, weil er nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Der Fahrer eines hinter ihm fahrenden grauen VW Lupo erkannte dies wahrscheinlich zu spät und fuhr auf. Er stieg kurz aus seinem Fahrzeug und als der Fahrer des Opel ihm mitteilte, die Polizei anrufen zu wollen, wieder ein und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weg. Das vordere Kennzeichen des Wagens blieb an der Unfallstelle zurück. Nach dem Fahrzeug wurde bereits gefahndet, da es bereits im September in Krefeld entwendet worden war. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt zu dieser Unfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können. Dieser Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - dunkle Hautfarbe - ca. 16 - 165 cm groß - schlanke Statur - sprach Hochdeutsch

Der graue VW Lupo wurde mit einem Krefelder Kennzeichen entwendet ( KR- )und auch zum Unfallzeitpunkt mit diesen Kennzeichen gefahren. Möglicherweise befindet sich solch ein Kennzeichen noch hinten am Auto, da das vordere Kennzeichen, wie angegeben, am Unfallort zurückblieb. Der VW muss an der Fahrzeugfront beschädigt sein. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

