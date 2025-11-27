Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 27.11.2025; 08:35 Uhr: Erstmeldung: Sperrung der B67 in Höhe Appeldorn nach Verkehrsunfall

Rettungshubschrauber im Einsatz

Kalkar (ots)

Am Donnerstag (27. November 2025) kam es gegen 08:00 Uhr an der B67 in Kalkar zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Mann aus den Niederlanden (Doetinchem) befuhr mit einem Pkw (Opel) die B67 in Fahrtrichtung Appeldorner Straße und kam dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum, wodurch sich der Mann lebensgefährliche Verletzungen zuzog und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht wurde. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut. An der Unfallstelle, welche bis in den späten Vormittag gesperrt war, wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt. Die Erstmeldung finden Sie hier (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6167163). (pp)

