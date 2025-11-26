POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 24.11.2025, 11:39 Uhr "Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Tankbetrug
Wer kennt diesen Mann?
Geldern (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung vom 24. November 2025 kann eingestellt werden. Der Tatverdächtige wurde inzwischen identifiziert. Wir bedanken uns für die Mithilfe. (cs)
