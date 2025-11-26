PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 24.11.2025, 11:39 Uhr "Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Tankbetrug
Wer kennt diesen Mann?

Geldern (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 24. November 2025 kann eingestellt werden. Der Tatverdächtige wurde inzwischen identifiziert. Wir bedanken uns für die Mithilfe. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 12:33

    POL-KLE: Emmerich - Radfahrer streift wartenden Kia, flucht und flüchtet / Zeugen gesucht

    Emmerich (ots) - Am Dienstag (25. November 2025) gegen 17:10 Uhr war eine Autofahrerin in ihrem Kia Ceed auf der Straße Am Stadtgarten unterwegs. An der Einmündung zur 's-Heerenberger Straße musste sie verkehrsbedingt warten. In dem Moment fuhr ein Radfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, rechts an dem wartenden Kia vorbei und streifte diesen an der ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:27

    POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfallflucht / VW Tiguan am Spiegel beschädigt

    Weeze (ots) - Am Dienstag zwischen 15:00 und kurz nach 16:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Tiguan beschädigt, der auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand vom Fährsteg abgestellt war. Es entstand ein Schaden am linken Außenspiegel des VW. Der Verursacher setzte seinen Weg jedoch fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:04

    POL-KLE: Goch - Zusammenstoß mit Fußgänger: Pedelec-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

    Goch (ots) - Am Dienstagmorgen (25. November 2025) gegen 06:50 Uhr war ein 52-Jähriger aus Goch zu Fuß auf dem Gehweg an der Wiesenstraße in Richtung Parkstraße unterwegs. Als er nach rechts in die verlängerte Wiesenstraße in Richtung der Hausnummern 30 bis 34 laufen wollte, kam es nach Angaben des 52-Jährigen zu einer Berührung mit einem Pedelec-Fahrer, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren