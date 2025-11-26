Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfallflucht

VW Tiguan am Spiegel beschädigt

Weeze (ots)

Am Dienstag zwischen 15:00 und kurz nach 16:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Tiguan beschädigt, der auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand vom Fährsteg abgestellt war. Es entstand ein Schaden am linken Außenspiegel des VW. Der Verursacher setzte seinen Weg jedoch fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, meldden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell