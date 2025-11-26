POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfallflucht
VW Tiguan am Spiegel beschädigt
Weeze (ots)
Am Dienstag zwischen 15:00 und kurz nach 16:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Tiguan beschädigt, der auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand vom Fährsteg abgestellt war. Es entstand ein Schaden am linken Außenspiegel des VW. Der Verursacher setzte seinen Weg jedoch fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, meldden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell