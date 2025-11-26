Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Gebäudekomplex

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (25. November 2025) in einen Gebäudekomplex an der Friedrich-Spee-Straße eingedrungen. Sie hebelten offenbar eine Terrassentür auf, um sich Zugang zu verschaffen. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte im Erdgeschoss und einer weiteren sozialen Einrichtung im Obergeschoss. Entwendet wurden ein Laptop und ein Smartphone. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

