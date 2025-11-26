Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zusammenstoß mit Fußgänger: Pedelec-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Goch (ots)

Am Dienstagmorgen (25. November 2025) gegen 06:50 Uhr war ein 52-Jähriger aus Goch zu Fuß auf dem Gehweg an der Wiesenstraße in Richtung Parkstraße unterwegs. Als er nach rechts in die verlängerte Wiesenstraße in Richtung der Hausnummern 30 bis 34 laufen wollte, kam es nach Angaben des 52-Jährigen zu einer Berührung mit einem Pedelec-Fahrer, der aus der Verlängerung der Wiesenstraße kam und nach links abbiegen wollte. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich leicht. Auch der Pedelec-Fahrer sei ins Straucheln gekommen, konnte sich aber abfangen und fuhr in Richtung Parkstraße weiter. Es soll sich um einen Mann im Erwachsenenalter gehandelt haben, bekleidet mit einer neongelben Leuchtjacke. Der Pedelec-Fahrer und eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

