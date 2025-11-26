Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Radfahrer streift wartenden Kia, flucht und flüchtet

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Am Dienstag (25. November 2025) gegen 17:10 Uhr war eine Autofahrerin in ihrem Kia Ceed auf der Straße Am Stadtgarten unterwegs. An der Einmündung zur 's-Heerenberger Straße musste sie verkehrsbedingt warten. In dem Moment fuhr ein Radfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, rechts an dem wartenden Kia vorbei und streifte diesen an der rechten, hinteren Beifahrertür. Dabei entstanden Kratzer an dem Wagen. Die Autofahrerin konnte dem Radfahrer noch bis zur Moritz-von-Naussau-Straße hinterherfahren, dann verlor sie ihn in Höhe eines Seniorenheims aus den Augen. Der Radfahrer wird beschrieben als etwa 28 bis 35 Jahre alt, 180 bis 185cm groß und mit schlanker Statur. Er hat einen dunkelbraunen Schnauzbart und trug eine schwarze Brille. Bekleidet war der Mann mit einer beige-farbenen Jacke, blauen Jeans, einer schwarzen Mütze und blauen Turnschuhen. Außerdem trug er einen grün-schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Unterwegs war mit einem grünen Fahrrad, vermutlich ein Gravelbike, von Rose. Der Mann habe auf Deutsch lautstark geflucht, gibt die Autofahrerin an. Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen Radfahrer geben können, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

