Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach/ Weilheim Teck - Unbekannte knacken Firmenwagen

Werkzeug stahlen Diebe am Mittwoch oder Donnerstag bei Bad Ditzenbach oder bei Weilheim/Teck aus einem Fahrzeug.

Ulm (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die Diebe zwischen 17 Uhr und 8 Uhr am Werk. Entweder an der Wohnanschrift in Weilheim/Teck oder an der Firmenanschrift in Bad Ditzenbach in der Hofweiherstraße brachen die Unbekannten in das Fahrzeug ein. Wie das geschah, muss die Polizei noch ermitteln. Denn als sich der Handwerker ins Auto setzte und zur Arbeit fuhr, stellte er keine Aufbruchspuren fest. Aus dem Frimenwagen nahmen sie zwei Baumaschinen im Wert von mehreren hundert Euro mit und flüchteten unerkannt. Der Polizeiposten Deggingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Dieben.

