POL-KLE: Kalkar - Erstmeldung: Sperrung der B 67 in Höhe Appeldorn nach Verkehrsunfall
Rettungshubschrauber im Einsatz
Kalkar (ots)
Die B 67 ist derzeit Höhe Kalkar- Appeldorn nach einem Verkehrsunfall gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist eingesetzt. Der Verkehr aus Richtung Rees wird an der Appeldorner Straße abgeleitet, aus Richtung Kalkar steht die Sperrung derzeit unmittelbar an der Unfallstelle. es wird nachberichtet. (sp)
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell