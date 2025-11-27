PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Erstmeldung: Sperrung der B 67 in Höhe Appeldorn nach Verkehrsunfall
Rettungshubschrauber im Einsatz

Kalkar (ots)

Die B 67 ist derzeit Höhe Kalkar- Appeldorn nach einem Verkehrsunfall gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist eingesetzt. Der Verkehr aus Richtung Rees wird an der Appeldorner Straße abgeleitet, aus Richtung Kalkar steht die Sperrung derzeit unmittelbar an der Unfallstelle. es wird nachberichtet. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

