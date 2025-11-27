Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Scheibe eingeschlagen: Unbekannte Täter durchsuchen Einfamilienhaus und entwenden Schmuck

Rees (ots)

Am Mittwoch (26. November 2025) kam es zwischen 10:20 Uhr und 11:20 Uhr an der Kneippstraße in Rees zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück eines Einfamilienhauses, schlugen dort eine Fensterscheibe ein und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese durchsuchten die Täter und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Emmerich nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

