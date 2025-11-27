POL-KLE: Wachtendonk - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 19.11.2025; 11:10 Uhr: Vermisstenfahndung: 13-Jährige aus Wachtendonk gesucht
Polizei bittet um Mithilfe
Wachtendonk (ots)
Die Vermisstenfahndung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6161790) kann eingestellt werden. Wie der Kreispolizeibehörde Kleve am heutigen Donnerstag (27. November 2025) mitgeteilt wurde, ist das 13-jährige Mädchen selbstständig zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe im Rahmen der Fahndung. (pp)
