POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnhaus
Schmuck entwendet
Emmerich-Elten (ots)
Offenbar durch ein aufgehebeltes Fenster sind unbekannte Täter am Samstag (29. November 2025) zwischen 15:30 und 19:55 Uhr in ein Wohnhaus an der Von-Bodelschwingh-Straße eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Zeugen, die verdächtige Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell