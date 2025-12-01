PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnhaus
Schmuck entwendet

Emmerich-Elten (ots)

Offenbar durch ein aufgehebeltes Fenster sind unbekannte Täter am Samstag (29. November 2025) zwischen 15:30 und 19:55 Uhr in ein Wohnhaus an der Von-Bodelschwingh-Straße eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Zeugen, die verdächtige Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

