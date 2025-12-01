Issum-Sevelen (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag (28. November 2025) ein Fenster beschädigt, um sich Zutritt zu einem Haus auf der Parkstraße zu verschaffen. Als ein Zeuge gegen 16:00 Uhr vorne die Haustür öffnete, hörte er Geräusche aus dem Inneren des Wohnhauses und sah dann, wie zwei Männer hinten durch die Küche nach draußen in den Garten ...

