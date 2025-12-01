POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Wohnhaus
Fenster beschädigt
Kevelaer (ots)
Am Freitag (28. November 2025) zwischen 16:30 und 22:35 Uhr sind unbekannte Täter durch ein zuvor beschädigtes Fenster in ein Haus an der Josefstraße eingestiegen. Sie durchsuchten die Zimmer im Erdgeschoss nach Wertgegenständen, bei Anzeigenaufnahme war die genaue Beute noch nicht zu bestimmen. Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)
