Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Wohnhaus
Fenster beschädigt

Kevelaer (ots)

Am Freitag (28. November 2025) zwischen 16:30 und 22:35 Uhr sind unbekannte Täter durch ein zuvor beschädigtes Fenster in ein Haus an der Josefstraße eingestiegen. Sie durchsuchten die Zimmer im Erdgeschoss nach Wertgegenständen, bei Anzeigenaufnahme war die genaue Beute noch nicht zu bestimmen. Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

