Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Erneut Diebstähle aus Fahrzeugen
Zeugen gesucht

Geldern (ots)

In den vergangenen Tagen hat es erneut mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in Geldern gegeben. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (28. November 2025) wurde auf der Edith-Stein-Straße die Scheibe eines Mercedes SLK eingeschlagen. Beute konnten die Täter hier keine machen. In der Nacht von Freitag auf Samstag (29. November 2025) wurde auf der Straße Am Heytgraben in Veert ein VW Golf angegangen. Aus dem Wagen wurden eine Smartwatch und eine Sporttasche gestohlen. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen (30. November 2025) entwendeten Unbekannte aus einem auf der Straße Rosengarten geparkten, unverschlossenen VW Golf zwei Sporttaschen. Die Taschen wurden ganz in der Nähe zurückgelassen, aus einer der Taschen fehlten persönliche Dokumente. Auf der Franz-Hitze-Sgraße wurde - ebenfalls aus einem VW Golf - eine Geldbörse gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten geben können und etwas Verdächtiges gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

   - Achten Sie beim Verschließen Ihres Fahrzeugs darauf, dass Ihr 
     Fahrzeug tatsächlich durch die Funkfernbedienung abgeschlossen 
     wurde: Vergewissern Sie sich, dass sich die Schließknöpfe nach 
     unten bewegt haben oder betätigen Sie den Türgriff.
   - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handtasche, Kameras, Handy) 
     und kein Bargeld im Auto liegen, auch nicht im Kofferraum! Denn:
     Selbst ein Verstecken ist sinnlos. Erfahrende Diebe kennen jedes
     Versteck.
   - Auch Pakete und Taschen sind für die Täter interessant. Lassen 
     Sie diese nicht im Wagen zurück.
   - Nehmen Sie auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Schriftstücke mit der
     Wohnungsanschrift und besonders Hausschlüssel immer mit aus dem 
     Fahrzeug. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

