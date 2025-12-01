PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Drei Diebstähle aus Fahrzeugen
Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Am Wochenende ist es zu drei Diebstählen aus Fahrzeugen in Goch gekommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag (29. November 2025) haben unbekannte Täter die Scheibe eines VW Golf eingeschlagen, der auf dem Greversweg abgestellt war. Aus dem Wagen wurde ein Rucksack gestohlen. Gegen Mitternacht hörte ein Zeuge einen lauten Knall, den er aber nicht weiter zuordnen konnte. Auf dem Leonhardusplatz wurde in derselben Nacht die Scheibe eines Peugeot 208 eingeschlagen, entwendet wurde aus dem Wagen aber nichts. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30. November 2025) hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Knaus-Wohnmobils auf dem Katharinenweg auf. Aus dem Inneren des Fahrzeugs wurden unter anderem Kleidung, Taschenlampen und eine Dashcam gestohlen. Zeugen, die etwa im Umfeld einer der Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

