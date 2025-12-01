Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Geparkter Hyundai an der Marktstraße in Aldekerk beschädigt

Verursacher entfernt sich

Polizei sucht Zeugen

Kerken (ots)

Ein an der Marktstraße in Aldekerk geparkter Hyundai i20 wurde in der Zeit von Donnerstag (27. November 2025), 22:00 Uhr bis Freitag (28. November 2025), 13:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der graue Wagen war auf einem Parkplatz gegenüber der Anschrift Marktstraße 19 abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Beschädigungen in Form von Kratzern am hinteren linken Kotflügel fest. Es gibt keinen Hinweis auf den Unfallverursacher, der sich unerkannt entfernt hat. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die dazu sachdienliche Angaben machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell