POL-KLE: Kalkar - Fenster aufgehebelt
Schmuck gestohlen
Kalkar (ots)
Am Dienstag (2. Dezember 2025) zwischen 08:30 und 11:45 Uhr sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus am Husenweg eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck. Danach flüchteten die Täter unerkannt. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)
