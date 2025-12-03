PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Fenster aufgehebelt
Schmuck gestohlen

Kalkar (ots)

Am Dienstag (2. Dezember 2025) zwischen 08:30 und 11:45 Uhr sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus am Husenweg eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck. Danach flüchteten die Täter unerkannt. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

