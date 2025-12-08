Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Zwei GPS-Geräte entwendet

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Lechtenbrink;

Tatzeit: 07.12.2025, zwischen 00.00 Uhr und 12.00 Uhr;

Zwei hochwertige GPS-Empfänger aus Traktoren entwendet haben bislang unbekannte Täter in Raesfeld. Die beiden Ackerschlepper standen am Sonntag zwischen 00.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Halle eines Gehöfts an der Straße Lechtenbrink. Die Täter entwendeten zwei GPS-Empfänger von den Fahrzeugdächern. Der Wert der Systeme wurde mit mehreren tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell