PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Zwei GPS-Geräte entwendet

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Lechtenbrink;

Tatzeit: 07.12.2025, zwischen 00.00 Uhr und 12.00 Uhr;

Zwei hochwertige GPS-Empfänger aus Traktoren entwendet haben bislang unbekannte Täter in Raesfeld. Die beiden Ackerschlepper standen am Sonntag zwischen 00.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Halle eines Gehöfts an der Straße Lechtenbrink. Die Täter entwendeten zwei GPS-Empfänger von den Fahrzeugdächern. Der Wert der Systeme wurde mit mehreren tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 21:59

    POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kettelerstraße

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Ottenstein, Kettelerstraße / Pastorsmoote Unfallzeit: 07.12.2025, 15:16 Uhr Am heutigen Nachmittag ist auf der Kettelerstraße in Ottenstein zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 51-jährige Frau aus Ahaus-Ottenstein verstarb. Ein 46-jähriger Ottensteiner befuhr mit seinem Pkw die Kettelerstraße in Richtung Ortsmitte. ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:58

    POL-BOR: Velen - Einbrecher verschaffen sich Zutritt zu Einfamilienhaus

    Velen (ots) - Tatort: Velen, Schlesierstraße; Tatzeit: 05.12.2025, zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr; Gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafften sich bislang unbekannte Täter in Velen. Die Einbrecher drangen am Freitag zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr in das Gebäude ein. Im Inneren durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Der Beuteschaden stand zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren