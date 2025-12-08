PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Mit 2,46 Promille war der Fahrer eines Pkw in Gescher unterwegs. Er fiel Zeugen auf, da er mit Schlangenlinien unterwegs war - diese alarmierten die Polizei. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu.

In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 18 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei neben dem genannten Fall aus Gescher drei Alkoholverstöße in Vreden, zwei in Gronau und einen in Ahaus. In Ahaus standen drei Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen, in Gronau zwei und in Gescher einer.

Im Südkreis fuhr jeweils ein Verkehrsteilnehmer in Bocholt und Rhede unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug. In Bocholt stoppten die Beamten in zwei Fällen und in Isselburg in einem Fall Verkehrsteilnehmer, die unter Drogen ein Fahrzeug führten.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

