Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Engbrinkkamp;

Tatzeit: 07.12.2025, zwischen 16.10 Uhr und 18.30 Uhr;

Hausbewohner hatten am Samstagabend am Engbrinkkamp in Gronau bei ihrer Heimkehr einen Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Dieser flüchtete daraufhin vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Anwohner konnten ihn wie folgt beschreiben: männlich, circa 1,75 Meter groß mit kräftiger Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Kleidung.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02561) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell