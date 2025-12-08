PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Engbrinkkamp;

Tatzeit: 07.12.2025, zwischen 16.10 Uhr und 18.30 Uhr;

Hausbewohner hatten am Samstagabend am Engbrinkkamp in Gronau bei ihrer Heimkehr einen Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Dieser flüchtete daraufhin vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Anwohner konnten ihn wie folgt beschreiben: männlich, circa 1,75 Meter groß mit kräftiger Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Kleidung.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

