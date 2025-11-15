PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hohentengen

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr wurde an einem Wohnhaus in der Kornstraße der Glaseinsatz der Haustür beschädigt. Die Bewohnerin war durch einen lauten Knall aufmerksam geworden und stellte bei der Überprüfung der Haustür die Beschädigung fest. Ob der bislang unbekannte Täter gegen die Tür getreten, oder einen Gegenstand dagegen geworfen hat, kann bislang nicht gesagt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Personen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Meßkirch

Brand einer Papiertonne

In der Heudorfer Straße wurde am Freitagabend eine auf dem Gehweg stehende Papiertonne in Brand gesetzt. Diese schmolz durch die Hitze und wurde vollständig beschädigt. Die Reste wurden von der ebenfalls verständigten Feuerwehr noch abgelöscht. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Armin Engler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 09:50

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Landkreis Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Fahrzeugreifen mehrfach beschädigt Im Verlauf der Woche wurden an verschiedenen Tagen jeweils ein Reifen an einem Transporter eines Gewerbebetriebs in der Rheinstraße beschädigt. Die insgesamt drei Taten haben offensichtlich auf dem Firmengelände stattgefunden. Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 09:50

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg/Horgenzell Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen Bereits am Donnerstagnachmittag kam es in der Liebfrauenkirche Ravensburg zu einer Sachbeschädigung, zu der die Polizei Zeugen sucht. In der Zeit zwischen 13.00 und 18:00 Uhr wurden mehrere Kerzenhalter für die Opferlichter (Teelichter) von einer bislang unbekannten Person beschädigt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Vorfahrtsunfall Beim Zusammenstoß zweier Pkw am Donnerstag gegen 10 Uhr an der Kreuzung der Oberhofstraße mit der Rätikonstraße wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Eine 27 Jahre alte Audi-Fahrerin nahm einer 69-Jährigen die Vorfahrt, woraufhin sie im Kreuzungsbereich mit deren VW kollidierte. Die 69-Jährige wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren