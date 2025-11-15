Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hohentengen

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr wurde an einem Wohnhaus in der Kornstraße der Glaseinsatz der Haustür beschädigt. Die Bewohnerin war durch einen lauten Knall aufmerksam geworden und stellte bei der Überprüfung der Haustür die Beschädigung fest. Ob der bislang unbekannte Täter gegen die Tür getreten, oder einen Gegenstand dagegen geworfen hat, kann bislang nicht gesagt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Personen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Meßkirch

Brand einer Papiertonne

In der Heudorfer Straße wurde am Freitagabend eine auf dem Gehweg stehende Papiertonne in Brand gesetzt. Diese schmolz durch die Hitze und wurde vollständig beschädigt. Die Reste wurden von der ebenfalls verständigten Feuerwehr noch abgelöscht. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell