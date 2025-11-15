PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrzeugreifen mehrfach beschädigt

Im Verlauf der Woche wurden an verschiedenen Tagen jeweils ein Reifen an einem Transporter eines Gewerbebetriebs in der Rheinstraße beschädigt. Die insgesamt drei Taten haben offensichtlich auf dem Firmengelände stattgefunden. Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Armin Engler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

