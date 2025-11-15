PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis
Landkreis Bodenseekreis (ots)
Friedrichshafen
Fahrzeugreifen mehrfach beschädigt
Im Verlauf der Woche wurden an verschiedenen Tagen jeweils ein Reifen an einem Transporter eines Gewerbebetriebs in der Rheinstraße beschädigt. Die insgesamt drei Taten haben offensichtlich auf dem Firmengelände stattgefunden. Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.
