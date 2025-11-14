Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg/Grünkraut/Weingarten

Hochwertige Fahrräder gestohlen

Mindestens drei hochwertige Pedelecs der Marke "Cube" haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in der Region gestohlen. Am Donnerstag zwischen 7 und 21.15 Uhr wurde am Bahnhof Ravensburg das Schloss eines Mountainbikes vom Typ "AMS Hybrid ONE44" mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennt und das Rad gestohlen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde aus einer unverschlossenen Garage in Grünkraut ein Mountainbike des Typs "Stereo 150 C:62 SL 29" entwendet. Und bereits in der Zeit zwischen Montagmittag und Mittwochabend wurde an einem in Weingarten angeschlossenen Rad des Typs "Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800" ebenfalls das Schloss geknackt und das Pedelec aus dem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus in der Heinkelstraße gestohlen. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten miteinander in Verbindung stehen könnten, und bittet Personen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben können, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

In Kinderkrippe eingebrochen und Bargeld entwendet

In eine Kinderkrippe in der Hochbergstraße eingebrochen und Bargeld gestohlen hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr. Der Unbekannte verschaffte sich über ein Fenster Zutritt in das Gebäude und durchsuchte dort mehrere Schränke. Daraus entwendete der Dieb unter anderem eine geringe Menge Bargeld, eine Musikbox und einen USB-Stick. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Unfallverursacherin flüchtet

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker hat sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr nach einem Unfall in der Hinzistobler Straße unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ein 36-jähriger Autofahrer war stadteinwärts unterwegs, als ihm ein silberner Audi A6 eigenen Angaben zufolge mit erhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Der Audi A6 sei über die Mittellinie geraten und habe beim Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel den Pkw des 36-Jährigen gestreift, sodass an dessen Fahrzeug eine deutliche Kratzspur entstand. Hierbei wurde ein geschätzter Schaden von rund 3000 Euro verursacht. Ohne anzuhalten setzte die oder der Unbekannte die Fahrt in Richtung Hinzistobel fort. Zeugen, die den Streifvorgang möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

Weingarten

Fahrzeuglenker nach Unfall davongefahren

Wegen Unfallflucht ermitteln Beamte des Polizeireviers Weingarten, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am späten Donnerstagnachmittag auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg Nord und Weingarten einen Unfall verursacht hat. Ein 59-jähriger Skoda-Lenker befuhr kurz vor 16.30 Uhr die Bundesstraße von Ravensburg kommend Richtung Weingarten auf der linken Fahrspur, als sich ein weißer Pkw von dem Einfädlungsstreifen der Auffahrt direkt vor ihm einordnete. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 59-Jährige stark abbremsen. Er verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einer Leitplanke, wo sich sein Wagen nochmals um 180 Grad drehte. Am Skoda des 59-Jährigen entstand hierdurch wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, einfach weiter. Der 59-Jährige verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und geht ersten Hinweisen auf den flüchtigen Fahrzeuglenker nach, nachdem das Kennzeichen bekannt ist.

Weingarten

Parkrempler - Polizei sucht geschädigten PKW-Halter

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch gegen 15:15 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Argonnenstraße einen leichten Sachschaden verursacht. Die Frau fuhr mit ihrem schwarzen Ford B-Max rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei gegen einen gegenüber abgestellten weißen Seat, vermutlich einen Leon. An beiden Fahrzeugen entstanden geringe Schäden am Heck. Die Verursacherin hinterließ ihre Daten beim Drogeriemarkt und der Polizei, allerdings ist das Kennzeichen des geschädigten Seats nicht bekannt. Aufgrund dessen bittet die Polizei die Halterin bzw. den Halter des weißen Seats, sich beim Polizeirevier Weingarten zu melden unter Tel. 0751/803-6666.

Bad Waldsee

Von Gerüst gestürzt und verletzt

Schwere, aber nach derzeitigem Stand nicht lebensgefährliche Verletzungen hat ein 62-jähriger Arbeiter am Donnerstagnachmittag beim Sturz von einem Gerüst in der Abt-Moser-Straße erlitten. Der Mann war mit Dachdeckerarbeiten beschäftigt, als er kurz vor 16 Uhr mutmaßlich aus Unachtsamkeit rund fünf Meter in die Tiefe stürzte. Der mittels Rettungshubschrauber zum Einsatzort geeilte Notarzt versorgte den Verletzten, anschließend wurde der 62-Jährige in eine Klinik gebracht.

Wangen

Wohnungseinbruch

In ein Wohnhaus im Ortsteil Schomburg eingebrochen und überwiegend Bargeld entwendet haben bislang unbekannte Täter am Donnerstag gegen 11.30 Uhr. Die Unbekannten schlugen offenbar eine Glastüre ein und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten schließlich Bargeld, Schmuck und eine Smart Watch. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen des Einbruchs und geht ersten Hinweisen auf die unbekannten Diebe nach. In diesem Zusammenhang soll ein weißer Pkw mit möglicherweise ungarischem Kennzeichen sowohl in Tatortnähe als auch etwa eine halbe Stunde zuvor in Amtzell aufgefallen sein. Dort hatten zwei Personen ein fremdes Grundstück betreten, um dieses mutmaßlich auszukundschaften.

Leutkirch

Unfallflucht nach Fahrstreifenwechsel auf der A96

Um einen Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Pkw zu verhindern, musste eine Pkw-Lenkerin am Donnerstag gegen 12:15 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung München ausweichen und hat mit ihrem Audi die Mittelleitplanke gestreift. Dabei beschädigte sie ihren A4 und es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Den Angaben der Frau zufolge fuhr sie auf dem linken Fahrstreifen, als ein dunkelfarbener SUV ohne zu blinken sehr knapp vor ihr vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Nur durch das Ausweichen konnte die Audi-Fahrerin einen Aufprall auf den SUV vermeiden. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen SUV geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Kißlegg unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell