Polizeipräsidium Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Jugendlicher attackiert Mann mit Pfefferspray

Einem 68-Jährigen mit Pfefferspray in das Gesicht gesprüht hat mutmaßlich ein 16-Jähriger am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in der Mauerstraße. Nachdem der Jugendliche den Mann beim Vorbeilaufen angesprochen hatte, sprühte er ihm unvermittelt das Reizgas ins Gesicht und flüchtete im Anschluss. Kurze Zeit später konnte eine verständigte Polizeistreife den 16-jährigen Tatverdächtigen antreffen und kontrollieren. Dabei stellten die Beamten auch fest, dass der Jugendliche unzulässigerweise ein Einhandmesser mit sich führte. Auf ihn kommt nun unter anderem eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Grünkraut

Räucherofen gerät in Brand

Zu einem Wohngebäude in der Schlierer Straße sind Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend kurz vor 18.30 Uhr wegen einer Brandmeldung ausgerückt. In der Wohnung eines Mehrparteienhauses war es mutmaßlich wegen eines Räucherofens auf einer Terrasse zu einer Brandentwicklung gekommen. Da das Feuer auf Teile vom Außenbereich des Gebäudes übergegriffen hat, entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Durch die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Wilhelmsdorf

Mann fällt mehrmals negativ auf - Gewahrsam

Mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 27-Jährigen zu, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung mehrmals negativ aufgefallen ist und deshalb von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Zunächst setzte er in der Esenhausener Straße mehrere Mülltonnen vor Wohnhäusern in Brand und verursachte dabei mehrere hundert Euro Sachschaden. Eine alarmierte Polizeistreife traf den Mann wenig später an und kontrollierte diesen. Dabei beleidigte und bedrohte der 27-Jährige die Polizeibeamten immer wieder, weshalb weitere Polizeistreifen hinzugerufen werden mussten. Der Mann verhielt sich zunehmend aggressiv und randalierte. Der 27-Jährige wurde daher in Gewahrsam genommen und aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Er wird nun wegen Sachbeschädigung sowie Beleidigung und Bedrohung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Wurzach

Traktorfahrer missachtet Vorfahrt und fährt ohne Fahrerlaubnis

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag auf der B 465 zwischen Leprosenberg und Schwarzach ereignet hat. Ein 73-jähriger Traktorlenker wollte gegen 9.15 Uhr von einem Gemeindeverbindungsweg kommend die Bundesstraße überqueren, missachtete dabei aber die Vorfahrt eines dort ordnungsgemäß fahrenden 31-jährigen Tesla-Fahrers und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Hierdurch entstand am Tesla, welcher abgeschleppt werden musste, rund 10.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 73-Jährige derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Waldsee

Autofahrer alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Ein 86-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr zwischen Elchenreute und Schlupfen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sein BMW kam im Graben in Schräglage zum Stehen. Fremdschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Zeugen, die hinter dem Fahrzeug unterwegs waren, hielten an und halfen dem Fahrer, das Auto zu verlassen. Die hinzugerufene Polizei stellte im Rahmen der Unfallaufnahme bei dem Verunfallten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe bei dem 86-Jährigen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ein.

Argenbühl

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Mittwoch gegen 17:15 Uhr auf der K8011 ereignet. Ein 24-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Pkw in Richtung Eglofs fahrend nach links in Richtung Hochberg abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. In der Folge kam es zur Kollision, durch die der 17-jährige Motorradfahrer stürzte. Infolgedessen erlitt dieser mittelschwere Verletzungen, die einer weiteren medizinischen Behandlung im Krankenhaus bedurften. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Isny

Fahrerflucht auf Parkplatz

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt die Polizei nach einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in Entenmoos und bittet um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat zwischen Montagmittag der Vorwoche (03.11.25) und Mittwochmorgen beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Mini Clubman beschädigt und anschließend Fahrerflucht begangen. Der Pkw war zur Tatzeit auf einem Parkplatz neben dem dortigen Fahrradstellplatz abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000EUR in Form von starken Kratzspuren an der linken Fahrzeugseite. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/976550 zu melden.

