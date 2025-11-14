Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Donnerstagabend in der Reiserstraße hat das Polizeirevier Bad Saulgau die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Schilderungen zufolge sollen mehrere sich bekannte Personen im Alter von 23 bis 29 Jahren in einen handfesten Streit geraten sein. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Personen durch Schläge verletzt, einer der Beteiligten soll ein Messer gezückt, aber niemanden damit verletzt haben. Die beteiligten Personen sind ebenso noch Gegenstand der Ermittlungen wie die Hintergründe der Auseinandersetzung und der exakte Hergang. Unabhängige Personen, die Zeugen des handfesten Streits geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Mengen

Rollerfahrer flüchtet

Vor einer Verkehrskontrolle der Polizei ist in der Nacht auf Freitag ein bislang unbekannter Rollerfahrer samt Sozius geflüchtet. Der Fahrer des Kleinkraftrads missachtete gegen 0.20 Uhr in der Lohbachstraße sämtliche Anhaltesignale und fuhr über die Krauchenwieser Straße in Richtung Mengen weiter. Dabei machte sich der Flüchtende Fahrmanöver zu Nutze, die ein Stoppen des Zweirads ohne Gefährdung des Fahrers und seines Sozius unmöglich machten. In einer Baustelle im Bereich des Friedhofs missachtete der Unbekannte die Verkehrszeichen und flüchtete schließlich durch die dortigen Absperrungen, die eine weitere Nachfahrt mit dem Streifenwagen verhinderten. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat gegen den noch unbekannten Fahrer strafrechtliche Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen zum Unbekannten und dessen Sozius dauern an. Der Fahrer trug eine gestreifte Jacke in den Farben hellblau, schwarz und weiß sowie einen Motorradhelm mit auffälligen neongrünen Akzenten. Sein Sozius trug eine schwarze Jacke mit großem Audi-Logo auf dem Rücken sowie einen schwarzen Motorradhelm. Hinweise auf das Duo nehmen die Beamten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Mengen

Alkoholisierter begeht Unfallflucht

Unfallflucht hat ein alkoholisierter Autofahrer am Donnerstagabend in der Holzstraße begangen. Der 32-Jährige streifte mit seinem Pkw beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten VW und verursachte Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der zunächst Unbekannte davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei und konnten entscheidende Hinweise zum Wagen des Unfallverursachers geben. Als die Polizisten den 32-Jährigen später mit der Unfallflucht konfrontierten, räumte er den Unfall ein. Da der Mann bei einem Alkoholvortest weit über 1,1 Promille pustete, ordneten die Beamten bei ihm eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Auf den Unfallverursacher kommen nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu.

Mengen

Vorfahrt missachtet - Unfallbeteiligte überschlägt sich

Nach bisherigen Erkenntnissen mit glücklicherweise eher leichteren Verletzungen ist am Donnerstagmittag die 21 Jahre alte Fahrerin eines Audi bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Rulfingen und Zielfingen davongekommen. An der Einmündung Brühlstraße übersah ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer beim Einfahren auf die Kreisstraße den Audi der 21-Jährigen, die in Richtung Zielfingen unterwegs war. Die beiden Pkw prallten wuchtig ineinander, der Audi überschlug sich in der Folge und blieb neben einem Bach auf der Seite liegen. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die verletzte Fahrerin des Audi und brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 12.000 Euro. Am Pkw des Unfallverursachers, der nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieb, entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Aufgrund der Erstmeldung, wonach die Fahrerin des Audis in ihrem Fahrzeug möglicherweise eingeklemmt sei, rückte auch die örtliche Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Um die Unfallwagen kümmerte sich schließlich ein Abschleppdienst.

Ostrach

Fußgänger touchiert - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Den noch unbekannten Fahrer eines schwarzen BMW sucht das Polizeirevier Bad Saulgau nach einem Unfall, der sich am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Pfullendorfer Straße ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der etwa 20 bis 30 Jahre alte Fahrer eines schwarzen BMW beim offenbar zügigen Abbiegen von der Weiherstraße in die Pfullendorfer Straße am dortigen Fußgängerüberweg einen 36 Jahre alten Passanten touchiert haben. Der Fußgänger konnte sich auf den Beinen halten, der Fahrer des BMW fuhr unbeachtet einer möglichen Unfallaufnahme weiter. Erst später begab sich der 36-jährige Passant aufgrund leichterer Verletzungen in ärztliche Behandlung und meldete den Unfall der Polizei. Unabhängige Zeugen, die die Verkehrssituation beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer des BMW geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell