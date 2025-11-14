Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrtsunfall

Beim Zusammenstoß zweier Pkw am Donnerstag gegen 10 Uhr an der Kreuzung der Oberhofstraße mit der Rätikonstraße wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Eine 27 Jahre alte Audi-Fahrerin nahm einer 69-Jährigen die Vorfahrt, woraufhin sie im Kreuzungsbereich mit deren VW kollidierte. Die 69-Jährige wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand rund 8.000 Euro Sachschaden.

Überlingen

Unachtsam auf Fahrbahn getreten

Die Augen offenbar ausschließlich auf ihr Mobiltelefon anstatt auf ihre Umgebung gerichtet hatte eine Jugendliche am Freitagmorgen, als sie unaufmerksam in der Obertorstraße auf die Fahrbahn trat. In der Folge lief sie gegen die hintere Tür eines dort fahrenden Autos und bekam den Fuß unter das Rad. Sie wurde leicht verletzt und von einem Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht.

Owingen

Auf Liebesbetrüger reingefallen

Der Masche "Sextortion" ist diese Woche ein Mann aus dem Bereich Owingen zum Opfer gefallen. Über das Internet suchte er offenbar gezielt Kontakt zu Frauen und tauschte dabei in einem Chat leichtfertig intime Bilder aus. Der Flirt endete jedoch abrupt, als seine vermeintliche Liebesbekanntschaft mit der Veröffentlichung der übersandten Aufnahmen drohte und ihn damit erpresste. Er kam der ersten Forderung nach und übermittelte mehrere hundert Euro in Form von Gutschein-Codes. Als er immer mehr Geld bezahlen sollte, erstattete er Anzeige bei der Polizei, die nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet hat. Informationen zu dieser Masche finden sich auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Markdorf

Motorradfahrer überschlägt sich in Wiese

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Motorradunfall am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der K 7750 zwischen Gehrenberg und Markdorf gewesen sein. Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer war auf der abschüssigen Strecke vom Gehrenberg kommend unterwegs und geriet in einer langgezogenen Linkskurve im Bereich der "Panzerwiese" nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidiert er mit einem Leitpfosten, durchfuhr einen angrenzenden Graben sowie einen Weidezaun und überschlug sich in einer Wiese. Der Zweiradfahrer verletzte sich mittelschwer und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seiner Yamaha entstand wirtschaftlicher Totalschaden, wie hoch der Fremdschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt.

Markdorf

Mann attackiert und bestohlen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr im Bereich der Unterkunft in der Straße Pfannenstiel in Hepbach-Stadel ermittelt die Polizei. Drei bislang Unbekannte sollen einen 34-Jährigen dort aufgesucht, im weiteren Verlauf geschlagen und bestohlen haben. Die Beamten schließen eine Vorgeschichte zwischen den Beteiligten nicht aus und gehen ersten Hinweisen zu den Tatverdächtigen nach. Die Ermittlungen, die neben der Identität der Angreifer auch die Hintergründe klären sollen, dauern aktuell noch an.

Markdorf

Gegen Baum geprallt

Glück im Unglück hatte eine 45 Jahre alte Autofahrerin, als sie am Donnerstagmorgen in der Straße "Zum Storchenblick" offenbar aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen ist. Neben der Straße prallte ihr Toyota gegen einen Baum, wurde erheblich beschädigt und musste in der Folge abgeschleppt werden. Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Deggenhausertal

Technischer Defekt sorgt für Rauchentwicklung

Ein technischer Defekt an einer PV-Anlage dürfte am Donnerstagnachmittag die Ursache für einen Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in Wittenhofen gewesen sein. Ein Bewohner des Hauses in der Untere Breite wurde auf Rauchentwicklung aus dem Keller aufmerksam und alarmierte die Einsatzkräfte. Zu einem offenen Feuer kam offenbar nicht. Über die Höhe des Sachschadens liegen der Polizei keine Informationen vor.

Sipplingen

Unerlaubte Fahrt hat Unfall und Strafanzeigen zur Folge

Die unerlaubte Fahrt mit einem fremden Wagen ging für einen 24-Jährigen am Donnerstagabend deutlich schief. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschaffte er sich unerlaubt Zugang zum Wagen seines Bekannten und fuhr damit zunächst zu einem Restaurant, wo er offenbar Alkohol trank. Als er den Pkw wieder zurückbringen wollte, streifte er die Einfahrt eines Parkdecks, informierte seinen Bekannten über den Vorfall bei dem rund 8.000 Euro Sachschaden entstand und flüchtete. Als die verständigten Polizisten den 24-Jährigen später antrafen, ergab eine Atemalkoholmessung bei ihm rund 1,7 Promille, darüber hinaus besteht der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Der Mann musste in einer Klinik mehrere Blutproben abgeben. Die Beamten stellten darüber hinaus auch fest, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und leiteten entsprechende Ermittlungen gegen ihn ein.

Frickingen

Einbruchsversuch

Unbekannte haben zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen offenbar versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Boskoop" einzubrechen. Sie scheiterten bei ihrem Vorhaben, Fenster aufzuhebeln und ergriffen die Flucht. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden. Informationen, wie Sie sich in der dunklen Jahreszeit bestmöglich vor Einbrechern schützen können, finden Sie im Internet auf www.k-einbruch.de. Alternativ können Sie unter Tel. 07541/3614251 auch direkt telefonisch Kontakt zur kriminalpolizeilichen Beratungsstelle im Bodenseekreis aufnehmen und sich dort individuell und kostenfrei beraten lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell