PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg/Horgenzell

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen

Bereits am Donnerstagnachmittag kam es in der Liebfrauenkirche Ravensburg zu einer Sachbeschädigung, zu der die Polizei Zeugen sucht. In der Zeit zwischen 13.00 und 18:00 Uhr wurden mehrere Kerzenhalter für die Opferlichter (Teelichter) von einer bislang unbekannten Person beschädigt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden an mehrere Stellen der Gemeinschaftsschule Horgenzell großflächige Graffiti angebracht. Der jeweils entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. In beiden Fällen bittet die Polizei Personen, die im Zusammenhang stehende Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Mann von mehreren Personen angegriffen - Zeugen gesucht

Im Bereich der Grünanlage Gabler-/Fidel-Sporer-Straße wurde am Freitagabend gegen 18:45 Uhr ein Mann von 4-5 vermummten Personen unvermittelt zu Boden geschlagen und aufgefordert sein Bargeld herauszugeben. Als er diese verweigerte, wurde er noch mit Füßen getreten. Er schaffte es jedoch, über Notruf die Polizei zu verständigen, woraufhin die Täter von ihm abließen und ohne Beute die Flucht in Richtung Blumenau ergriffen. Zur Beschreibung der Täter ist lediglich bekannt, dass diese dunkel gekleidet und ihre Gesichter teilweise durch Schals oder Kapuzen verdeckt waren und mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung werden vom Kriminalkommissariat Ravensburg geführt. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Armin Engler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Vorfahrtsunfall Beim Zusammenstoß zweier Pkw am Donnerstag gegen 10 Uhr an der Kreuzung der Oberhofstraße mit der Rätikonstraße wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Eine 27 Jahre alte Audi-Fahrerin nahm einer 69-Jährigen die Vorfahrt, woraufhin sie im Kreuzungsbereich mit deren VW kollidierte. Die 69-Jährige wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg/Grünkraut/Weingarten Hochwertige Fahrräder gestohlen Mindestens drei hochwertige Pedelecs der Marke "Cube" haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in der Region gestohlen. Am Donnerstag zwischen 7 und 21.15 Uhr wurde am Bahnhof Ravensburg das Schloss eines Mountainbikes vom Typ "AMS Hybrid ONE44" mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennt und das Rad gestohlen. In der ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Mengen Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Donnerstagabend in der Reiserstraße hat das Polizeirevier Bad Saulgau die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Schilderungen zufolge sollen mehrere sich bekannte Personen im Alter von 23 bis 29 Jahren in einen handfesten Streit geraten sein. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren