Ravensburg/Horgenzell

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen

Bereits am Donnerstagnachmittag kam es in der Liebfrauenkirche Ravensburg zu einer Sachbeschädigung, zu der die Polizei Zeugen sucht. In der Zeit zwischen 13.00 und 18:00 Uhr wurden mehrere Kerzenhalter für die Opferlichter (Teelichter) von einer bislang unbekannten Person beschädigt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden an mehrere Stellen der Gemeinschaftsschule Horgenzell großflächige Graffiti angebracht. Der jeweils entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. In beiden Fällen bittet die Polizei Personen, die im Zusammenhang stehende Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Mann von mehreren Personen angegriffen - Zeugen gesucht

Im Bereich der Grünanlage Gabler-/Fidel-Sporer-Straße wurde am Freitagabend gegen 18:45 Uhr ein Mann von 4-5 vermummten Personen unvermittelt zu Boden geschlagen und aufgefordert sein Bargeld herauszugeben. Als er diese verweigerte, wurde er noch mit Füßen getreten. Er schaffte es jedoch, über Notruf die Polizei zu verständigen, woraufhin die Täter von ihm abließen und ohne Beute die Flucht in Richtung Blumenau ergriffen. Zur Beschreibung der Täter ist lediglich bekannt, dass diese dunkel gekleidet und ihre Gesichter teilweise durch Schals oder Kapuzen verdeckt waren und mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung werden vom Kriminalkommissariat Ravensburg geführt. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

