Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In mehrere Pkw eingebrochen - Zeugen gesucht

Wutha/Farnroda, Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht mehrere Pkw auf. Nach aktuellem Stand wurden in der Weinbergstraße aus einem VW ein Rucksack und ein Tablet entwendet. Ein Audi und ein Seat in der gleichen Straße wurde geöffnet, aber nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts daraus entwendet.

Aus einem VW in der Eisenacher Straße in Wutha-Farnroda wurde ein Dokument gestohlen.

In der Gothaer Straße in Eisenach wurden ein Audi und ein BMW aufgebrochen, jedoch nach aktuellem Stand daraus nichts entwendet. In der Straße Am Petersberg wurde aus einem Ford Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich gestohlen.

In den meisten der genannten Fälle wurden Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und sich so Zutritt zu den Innenräumen verschafft. Die Schadenshöhe sowie der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände sind noch beziffert.

Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können. Sachdienliche Informationen werden unter der Bezugsnummer 0259058/2025 und der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen. (mwi)

