Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Material von Baustelle entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Brechter Weg / Hermann-Löns-Weg;

Tatzeit: zwischen 05.12.2025, 13.30 Uhr und 08.12.2025;

Unbekannte Täter nahmen am vergangenen Wochenende einen Mobilbagger unbefugt in Betrieb. Mit dem Greifer verschoben sie einen vor einem Stahlcontainer abgestellten Minibagger und gelangten so an das Schloss des Containers, das sie gewaltsam öffneten. Aus dem Inneren entwendeten die Täter Arbeitsgeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Die Tat ereignete sich in Gronau an der Straße Brechter Weg / Hermann-Löns-Weg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell