Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Unbekannter beschädigt mutwillig Pkw

Legden (ots)

Tatort: Legden, Haidkamp;

Tatzeit: zwischen 06.12.2025, 23.30 Uhr und 07.12.2025, 00:30 Uhr;

Einen geparkten Mercedes erheblich beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Legden. Das Auto stand zwischen Samstag 23.30 Uhr und Sonntag 00.30 Uhr auf dem Parkplatz am Dorf Münsterland. Der Unbekannte beschädigte den Wagen an der rechten Fahrzeugseite. Nach ersten Erkenntnissen nutzte er als Tatmittel einen spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell