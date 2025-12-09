Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall mit Wohnmobil geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Rotdornstraße;

Unfallzeit: zwischen 07.12.2025, 16.30 Uhr und 08.12.2025, 16.30 Uhr;

Ein weißes Wohnmobil angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Fahrzeug parkte zwischen Sonntag- und Montagnachmittag am Fahrbahnrand der Rotdornstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der hinteren linken Seite und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

