POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall mit Wohnmobil geflüchtet
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Rotdornstraße;
Unfallzeit: zwischen 07.12.2025, 16.30 Uhr und 08.12.2025, 16.30 Uhr;
Ein weißes Wohnmobil angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Fahrzeug parkte zwischen Sonntag- und Montagnachmittag am Fahrbahnrand der Rotdornstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der hinteren linken Seite und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell