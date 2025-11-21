Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung einer Hauseingangstür - Zeugen gesucht

Mayen, Joignystraße (ots)

Am 20.11.2025, erhielt die Polizei Mayen gegen 18:20 Uhr eine Mitteilung, dass ein unbekannter Täter die Glasscheibe einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses, in Höhe des Anwesens der Hausnummer 3, kaputtgetreten hätte und dann von Tatort weggelaufen sei. Es entstand hierbei ein Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell