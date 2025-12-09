PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Container auf Baustelle - Polizei bittet um Hinweise

Velen (ots)

Tatort: Velen, Rekener Straße;

Tatzeit: zwischen 05.12.2025, 15.00 Uhr und 08.12.2025, 07.00 Uhr;

Unbekannte Täter sind in einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Rekener Straße in Velen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf unbekannte Weise Zugang zu dem Container auf dem Baustellengelände nahe der Einmündung Brookweg. Aus dem Inneren wurden diverse Werkzeuge, Kabel und Bauteile entwendet.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rekener Straße / Brookweg gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kripo in Borken unter der Telefonnummer (02861) 9000 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

  • 09.12.2025 – 13:41

    POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Firmenfahrzeug

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Herderweg; Tatzeit: zwischen 05.12.2025, 20.00 Uhr und 06.12.2025, 08.00 Uhr; In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, kam es am Herderweg zu einem versuchten Einbruch in ein Firmenfahrzeug. Der Geschädigte stellte am Morgen zwei Bohrlöcher an der rechten Schiebetür seines Fahrzeugs fest. Hinter den Beschädigungen befand sich unmittelbar der Schließmechanismus der Tür, ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:00

    POL-BOR: Gronau - Täter bringt Diebesgut zurück

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Kaiserstiege; Tatzeit: 08.12.2025, 11.00 Uhr; Ein vor der Haustür abgelegtes Paket entwendet hat ein bislang unbekannter Täter am Montagmorgen in Gronau. Knapp zwei Stunden später kehrte der Mann zurück - und brachte das Paket unversehrt an seinen ursprünglichen Platz. Eine installierte Außenkamera zeichnete sowohl den Moment der Entwendung als auch die Rückgabe auf. Auf den Bildern ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 12:49

    POL-BOR: Legden - Unbekannter beschädigt mutwillig Pkw

    Legden (ots) - Tatort: Legden, Haidkamp; Tatzeit: zwischen 06.12.2025, 23.30 Uhr und 07.12.2025, 00:30 Uhr; Einen geparkten Mercedes erheblich beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Legden. Das Auto stand zwischen Samstag 23.30 Uhr und Sonntag 00.30 Uhr auf dem Parkplatz am Dorf Münsterland. Der Unbekannte beschädigte den Wagen an der rechten Fahrzeugseite. Nach ersten Erkenntnissen nutzte er als Tatmittel ...

    mehr
