Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Container auf Baustelle - Polizei bittet um Hinweise

Velen (ots)

Tatort: Velen, Rekener Straße;

Tatzeit: zwischen 05.12.2025, 15.00 Uhr und 08.12.2025, 07.00 Uhr;

Unbekannte Täter sind in einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Rekener Straße in Velen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf unbekannte Weise Zugang zu dem Container auf dem Baustellengelände nahe der Einmündung Brookweg. Aus dem Inneren wurden diverse Werkzeuge, Kabel und Bauteile entwendet.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rekener Straße / Brookweg gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kripo in Borken unter der Telefonnummer (02861) 9000 entgegen. (pl)

