PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Neumühlenallee;

Unfallzeit: 09.12.2025, zwischen 07.30 Uhr und 11.45 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Neumühlenallee in Borken-Gemen. Auf dem kleinen Parkplatz neben dem Friedhof hatte er am Dienstagmorgen einen schwarzen Fiat Tipo angefahren und am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Er hinterließ einen geschätzten Schaden in Höhe von mehr als tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren