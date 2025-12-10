Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Neumühlenallee;

Unfallzeit: 09.12.2025, zwischen 07.30 Uhr und 11.45 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Neumühlenallee in Borken-Gemen. Auf dem kleinen Parkplatz neben dem Friedhof hatte er am Dienstagmorgen einen schwarzen Fiat Tipo angefahren und am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Er hinterließ einen geschätzten Schaden in Höhe von mehr als tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

