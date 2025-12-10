PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: "Glühwürmchen-Aktion" - Ein Tag voller Licht, Kreativität und Sicherheit

POL-BOR: "Glühwürmchen-Aktion" - Ein Tag voller Licht, Kreativität und Sicherheit
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Borken (ots)

Erstmals findet am Freitag, 12. Dezember 2025, im Kreis Borken der sogenannte Glühwürmchen-Tag statt - ein Aktionstag, der das Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr sowie kreative Ansätze zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in den Mittelpunkt stellt. Die Polizei Borken hat sämtliche Kindertageseinrichtungen im Kreisgebiet zur Teilnahme eingeladen. Zahlreiche Einrichtungen sind dieser gefolgt. Schirmherr der Aktion ist der Landrat Dr. Kai Zwicker. Unter dem Motto "Sichtbarkeit schafft Sicherheit" sind alle Kinder - ebenso wie Begleitpersonen - dazu aufgerufen, sich in kleine, leuchtende "Glühwürmchen" zu verwandeln, um auf dem Weg zur Kita für andere Verkehrsteilnehmende gut erkennbar zu sein. Kreativität ist ausdrücklich erwünscht: Reflektoren, Leuchtwesten, Lichterketten, Neonfarben, blinkende Accessoires - erlaubt ist, was auffällt und zu mehr Sicherheit beiträgt. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist es entscheidend, dass Kinder im Straßenverkehr frühzeitig gesehen werden. Bunte Lichter und reflektierende Materialien können maßgeblich dazu beitragen, gefährliche Situationen zu vermeiden. Mit der Aktion möchten Polizei, Kitas und Familien gemeinsam ein Zeichen setzen - für mehr Sicherheit, Aufmerksamkeit und ein spielerisches Bewusstsein für die Bedeutung guter Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Die Polizei Borken lädt alle Beteiligten herzlich dazu ein, bei der Glühwürmchen-Aktion mitzuleuchten.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 13:43

    POL-BOR: Velen - Einbruch in Container auf Baustelle - Polizei bittet um Hinweise

    Velen (ots) - Tatort: Velen, Rekener Straße; Tatzeit: zwischen 05.12.2025, 15.00 Uhr und 08.12.2025, 07.00 Uhr; Unbekannte Täter sind in einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Rekener Straße in Velen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf unbekannte Weise Zugang zu ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:41

    POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Firmenfahrzeug

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Herderweg; Tatzeit: zwischen 05.12.2025, 20.00 Uhr und 06.12.2025, 08.00 Uhr; In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, kam es am Herderweg zu einem versuchten Einbruch in ein Firmenfahrzeug. Der Geschädigte stellte am Morgen zwei Bohrlöcher an der rechten Schiebetür seines Fahrzeugs fest. Hinter den Beschädigungen befand sich unmittelbar der Schließmechanismus der Tür, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren