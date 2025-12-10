Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: "Glühwürmchen-Aktion" - Ein Tag voller Licht, Kreativität und Sicherheit

Bild-Infos

Download

Kreis Borken (ots)

Erstmals findet am Freitag, 12. Dezember 2025, im Kreis Borken der sogenannte Glühwürmchen-Tag statt - ein Aktionstag, der das Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr sowie kreative Ansätze zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in den Mittelpunkt stellt. Die Polizei Borken hat sämtliche Kindertageseinrichtungen im Kreisgebiet zur Teilnahme eingeladen. Zahlreiche Einrichtungen sind dieser gefolgt. Schirmherr der Aktion ist der Landrat Dr. Kai Zwicker. Unter dem Motto "Sichtbarkeit schafft Sicherheit" sind alle Kinder - ebenso wie Begleitpersonen - dazu aufgerufen, sich in kleine, leuchtende "Glühwürmchen" zu verwandeln, um auf dem Weg zur Kita für andere Verkehrsteilnehmende gut erkennbar zu sein. Kreativität ist ausdrücklich erwünscht: Reflektoren, Leuchtwesten, Lichterketten, Neonfarben, blinkende Accessoires - erlaubt ist, was auffällt und zu mehr Sicherheit beiträgt. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist es entscheidend, dass Kinder im Straßenverkehr frühzeitig gesehen werden. Bunte Lichter und reflektierende Materialien können maßgeblich dazu beitragen, gefährliche Situationen zu vermeiden. Mit der Aktion möchten Polizei, Kitas und Familien gemeinsam ein Zeichen setzen - für mehr Sicherheit, Aufmerksamkeit und ein spielerisches Bewusstsein für die Bedeutung guter Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Die Polizei Borken lädt alle Beteiligten herzlich dazu ein, bei der Glühwürmchen-Aktion mitzuleuchten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell