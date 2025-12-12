Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Am Freitag, um kurz nach Mitternacht, verursachte eine 26-jährige BMW-Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen einen Unfall und beschädigte dabei mehrere Verkehrszeichen. Die 26-Jährige befuhr in der Nacht die B38, als sie an der Ausfahrt der B38 in Fahrtrichtung Columbusstraße/Waldstraße die dortige Verkehrsinsel überfuhr und dabei mit mehreren Verkehrsschildern kollidierte. Die Schilder wurden hierdruch aus den Verankerungen gerissen. Das mit der Unfallaufnahme beauftragte Streifenteam stellte Anzeichen für eine Alkohol -Drogenbeeinflussung bei der 26-Jährigen fest, weshalb vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Ein Wert von über 1,4 Promille bestätigte den Verdacht der Beamten. Weiterhin gab die junge Frau an, vor wenigen Tagen Marihuana konsumiert zu haben. Da sie während der Unfallaufnahme über Schwindel und Übelkeit klagte, wurde sie in eine Klinik gebracht und medizinisch betreut. Ihr wurde außerdem eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Frau sieht nun einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

