POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ein Fahrzeug nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als Folge eines Zusammenstoßes zweier Opel am Donnerstagmorgen in Weinheim wurde ein Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Ein 47-jähriger Mann war gegen 8.45 Uhr mit einem Opel auf der Mannheimer Straße in Richtung Autobahn unterwegs. In Höhe eines Einkaufszentrums missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und stieß mit dem Opel eines 73-jährigen Mannes zusammen, der bei Grünlicht von der Westtangente gerade auf die Mannheimer Straße einbog. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der Opel des 73-Jährigen jedoch wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt durch das Polizeirevier Weinheim.

