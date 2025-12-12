PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugbrand an Tankstelle, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Bei dem am Freitag gegen 7:45 Uhr gemeldeten Brand eines Mercedes Benz an einer Tankstelle in der Frankenthaler Straße entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf 100.000 Euro bis 150.000 Euro geschätzt wird. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Erste Hinweise deuten jedoch auf einen technischen Defekt am Fahrzeug hin. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen bei dem Brandgeschehen niemand. Um kurz nach 9 Uhr konnte die Frankenthaler Straße, die im Rahmen der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt werden musste, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

