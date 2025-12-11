PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/B291: Ca. 100.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Jaguar-Fahrer die B291 von Reilingen kommend in Fahrtrichtung Walldorf. Auf der Höhe des Zubringers der BAB 5 missachtete der 48-Jährige vermutlich das für ihn geltende Rotlicht und bog nach links in Richtung eines Möbelgeschäfts ab. Dabei kollidierte er mit einem 62-Jährigen, der mit seinem Seat in Richtung Reilingen unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf insgesamt etwa 100.000 Euro geschätzt wird. Da aus beiden Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr Walldorf war mit einem Fahrzeug vor Ort. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

