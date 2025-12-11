PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Land Rover und Rennräder gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen Land Rover Defender sowie zwei Rennräder der Marken Cervelo und Ritte im Heidelberger Stadtteil Wieblingen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde sich zunächst im Zeitraum zwischen Dienstagabend gegen 18:00 Uhr und Mittwochmorgen gegen 08:50 Uhr Zugang zu einem Firmengelände in der Rischerstraße verschafft und von dort auf bislang unbekannte Weise das geparkte Fahrzeug sowie zwei Rennräder entwendet. Die hochwertigen Zweiräder waren auf einem Fahrradanhänger des Autos befestigt.

Wie der Land Rover entwendet werden konnte sowie die weiteren Umstände der Tat sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Höhe des Diebstahlsschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa insgesamt 115.000 Euro.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sowie sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

