Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wendemanöver führt zu Unfall

Heidelberg (ots)

Ein 71-Jähriger fuhr am Mittwoch mit seinem Opel Corsa auf der Speyerer Straße in Richtung Römerkreis. An der Kreuzung zum Czernyring wendete er um kurz nach 19 Uhr plötzlich sein Fahrzeug, obwohl dies dort nicht gestattet ist. Dabei übersah er einen Opel Mokka, welcher aus Richtung der Montpellierbrücke stadtauswärts fuhr. Infolgedessen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Beifahrerin des 71-Jährigen leicht verletzt. Sie musste ambulant medizinisch behandelt werden. Am Opel Corsa entstand ein Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

