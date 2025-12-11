PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wendemanöver führt zu Unfall

Heidelberg (ots)

Ein 71-Jähriger fuhr am Mittwoch mit seinem Opel Corsa auf der Speyerer Straße in Richtung Römerkreis. An der Kreuzung zum Czernyring wendete er um kurz nach 19 Uhr plötzlich sein Fahrzeug, obwohl dies dort nicht gestattet ist. Dabei übersah er einen Opel Mokka, welcher aus Richtung der Montpellierbrücke stadtauswärts fuhr. Infolgedessen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Beifahrerin des 71-Jährigen leicht verletzt. Sie musste ambulant medizinisch behandelt werden. Am Opel Corsa entstand ein Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 09:21

    POL-MA: Heidelberg: Überholmanöver führt zu Unfall - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Mittwoch fuhr ein 49-Jähriger mit einem Mazda auf der Straße B 37/ Am Hackteufel in Richtung Neckargemünd. Nach aktuellem Ermittlungsstand überholte das Auto um kurz nach 14:30 Uhr auf Höhe des Karlstors einen vorausfahrenden Sattelzug. Die Fahrbahn verengt sich an dieser Stelle von zwei Fahrstreifen auf einen. Hierbei missachtete der ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 09:19

    POL-MA: Heidelberg: Müllcontainer in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Eine Zeugin meldete sich am Mittwoch um kurz nach 19 Uhr bei der Polizei, um einen brennenden Müllcontainer in der Rastatter Straße zu melden. Kurz zuvor hatte sie beobachtet wie zwei Jugendliche auf einem E-Scooter zu dem Container für Plastik- und Papiermüll gefahren waren und in diesen mehrere Böller warfen. Danach fuhren die beiden weg, kehrten aber kurze Zeit später wieder, um sich den Brand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren