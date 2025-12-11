PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Überholmanöver führt zu Unfall - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 49-Jähriger mit einem Mazda auf der Straße B 37/ Am Hackteufel in Richtung Neckargemünd. Nach aktuellem Ermittlungsstand überholte das Auto um kurz nach 14:30 Uhr auf Höhe des Karlstors einen vorausfahrenden Sattelzug. Die Fahrbahn verengt sich an dieser Stelle von zwei Fahrstreifen auf einen. Hierbei missachtete der Mazda-Fahrer die Fahrstreifenbegrenzung und überfuhr die Sperrfläche. Nach dem Wiedereinscheren bremste der Mazda-Fahrer aus bislang unbekanntem Grund sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Infolgedessen fuhr der 53-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf das Heck des Mazda auf. Bei dem Unfall verletzte sich der 49-Jährige leicht. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

