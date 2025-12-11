PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Unbekannte flüchten nach Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend verschafften sich mehrere bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Wohnhaus im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge brachen mindestens drei Unbekannte zunächst die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Baldurstraße auf und suchten anschließend im Inneren nach Wertgegenständen.

Die Tatverdächtigen entnahmen aus einer Schatulle Ringe und Goldschmuck von bislang unbekanntem Wert und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung, als sie bemerkten, dass die Bewohnerin gegen 19:30 Uhr zu ihrem Wohnhaus zurückkehrte.

Ob weitere Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist, wird derzeit vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Unbekannten mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

