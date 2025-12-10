POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand - Pressemitteilung Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es in der Hauptstraße in Wiesloch aufgrund eines gemeldeten Küchenbrandes zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.
