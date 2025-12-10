PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Scheune, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es in Schönau in der Bahnhofstraße 1 zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Vollbrand einer Scheune. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

