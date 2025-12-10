POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Scheune, Pressemitteilung Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es in Schönau in der Bahnhofstraße 1 zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Vollbrand einer Scheune. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
