Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Taxi verursacht Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstag war ein 39-Jähriger mit einem Seat Cupra auf dem Luisenring in Richtung Abendakademie unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 43-jähriger mit einem Audi. An der Kreuzung zum Quadrat K 1 kam um kurz vor 21.30 Uhr plötzlich ein Taxi von links und fuhr über den Kreuzungsbereich. Der 39-Jährige musste eine Gefahrenbremsung einlegen, um einen Unfall zu verhindern. Der nachfolgende Audi-Fahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass sein Auto gegen das Heck des Cupra prallte. An beiden Fahrzeugen entstand mit insgesamt 20.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Der Audi wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrer blieben unverletzt. Währenddessen entfernte sich das Taxi von der Unfallstelle indem es in die Markstraße weiterfuhr und dann unmittelbar zu den Taxiständen abbog. Kurze Zeit später fuhr das Taxi in die Breite Straße weiter. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 174-4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell