POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 47-Jährigem aus Schwetzingen
Schwetzingen (ots)
Die Fahndung nach dem vermissten 47-Jährigen (Link zur PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175040) hat sich erledigt. Der Vermisste konnte heute Morgen leblos aufgefunden werden. Es liegen keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung vor. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen und Medienvertreter gebeten, das Bildmaterial aus ihren Beständen zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Herm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell