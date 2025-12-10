PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 47-Jährigem aus Schwetzingen

Schwetzingen (ots)

Die Fahndung nach dem vermissten 47-Jährigen (Link zur PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175040) hat sich erledigt. Der Vermisste konnte heute Morgen leblos aufgefunden werden. Es liegen keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung vor. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen und Medienvertreter gebeten, das Bildmaterial aus ihren Beständen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Herm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren